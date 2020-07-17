В Ивацевичах легковушка сбила велосипедиста на переходе

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах водитель сбила велосипедиста, молодого человека госпитализировали, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля около 17.45. По предварительной информации, за рулем "Мазды" находилась 38-летняя местная жительница. Напротив одного из домов на улице Ленина водитель сбила 20-летнего жителя Ивацевичского райна, который, не спешившись, пересекал на велосипеде пешеходный переход. В результате аварии молодой человек получил травмы. Его доставили в больницу.

Проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что согласно ПДД ехать на велосипеде можно по велодорожке, при ее отсутствии - по обочине или тротуару, не создавая помех пешеходам. Если такой возможности нет, допускается движение по краю дороги. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу двухколесный транспорт нужно вести рядом с собой.-0-