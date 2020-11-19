В Ивацевичах отец и сын похитили на предприятии 37 куб.м бетона

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах отец и сын в течение 10 дней похищали бетон на предприятии, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В одной из строительных организаций райцентра стали пропадать бетонные смеси. Цементный раствор предназначался для строительства различных объектов города и района. Общая сумма причиненного ущерба превысила Br4,5 тыс. Оперативники ГБЭП Ивацевичского РОВД выяснили, что к хищениям причастны двое водителей автобетоносмесителей. Фигурантами оказались 34-летний сын, водитель большегруза, и его 55-летний отец.

Предприимчивые родственники работали сообща и за 10 дней похитили на предприятии 37 куб.м бетона. Раствор вывозили днем на закрепленных за ними автомобилях МАЗ, чередуя правильные и "левые" маршруты. Так, первый автомобиль ехал прямиком на стройку, а второй - к частнику. В итоге мужчинам удалось продать содержимое шести автомиксеров.

Фигуранты признали свою вину и возместили причиненный ущерб в полном объеме. Следователи дали правовую оценку их действиям. За присвоение или растрату вверенного имущества группой лиц по предварительному сговору предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.-0-