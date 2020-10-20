В Ивацевичском районе нашли заблудившегося в лесу мужчину

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе трое суток искали заблудившегося в лесу мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Утром 17 октября мужчины отправились в лес за ягодами в районе деревни Выгонощи. Договорились около 18.00 встретиться возле машины. Когда один из них не пришел, приятель ему позвонил и попытался найти. Потерявшийся сказал, что чувствует себя хорошо и выйдет из чащи самостоятельно. Однако ему понадобилась помощь.

В поисках были задействованы сотрудники МЧС, милиции, поисково-спасательный отряд, местные жители. Сегодня после полудня мужчину нашли. Его состояние удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.

Спасатели напомнили, что перед походом в лес нужно изучить правила безопасности. Будет полезно взять с собой небольшой запас еды и воды, нож, спички, заряженный телефон, если необходимо - лекарства.-0-