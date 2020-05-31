В Ивацевичском районе нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ в Ивацевичском районе Брестской области. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Очевидец 29 мая сообщил сотрудникам ГАИ, что по деревне Стайки движется белая Mazda без регистрационных номеров, за рулем которой предположительно находится нетрезвый водитель. Инспекторы обнаружили этот автомобиль в деревне Алексейки. Несмотря на включенные проблесковые маячки и требования правоохранителей остановиться, водитель легковушки попытался скрыться. При этом он неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу безопасности окружающих.

На помощь милиционерам пришел второй экипаж ГАИ, а также коллеги из оперативно-дежурной службы. Помогали и граждане, которые выставили на дороге заслон из автомобилей, но правонарушитель объехал их по полю. Для остановки водителя после неоднократных предупреждений было использовано табельное оружие. В итоге на въезде в деревню Михновичи его задержали.

Медицинское освидетельствование 47-летнего жителя Ивацевичей показало наличие алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха. Установлено, что он никогда не имел права управления и в мае этого года привлекался к ответственности за езду без прав, кроме того, его неоднократно задерживали в состоянии опьянения.

Мужчину отправили в изолятор временного содержания Ивацевичского РОВД. В его отношении составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-