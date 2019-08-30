В Ивацевичском районе сын украл у отца $3,8 тыс.

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30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе неработающий сын украл у отца крупную сумму денег, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
С заявлением о пропаже денег в милицию обратился 54-летний мужчина. Он сообщил, что у него при неизвестных обстоятельствах похищены более $3,8 тыс. Сбережения были дома в шкафу.
Подозрения оперативников пали на 25-летнего сына потерпевшего, который нигде не работает и ранее был судим. При обыске у него нашли большую часть украденных денег, а $300 он успел потратить на спиртные напитки и угощения для знакомых.
Фигурант задержан. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража).-0-