В Ивацевичском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадал пожилой велосипедист. Виновник аварии скрылся, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 20 сентября около 22.25 в деревне Заполье. По предварительной информации, водитель мотоцикла на улице Космонавтов сбил 64-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. В результате аварии мужчина получил травмы, его госпитализировали в районную больницу.

Водитель с места происшествия скрылся, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Очевидцев этого ДТП или владельцев записи с видеорегистратора правоохранители просят позвонить по телефонам 8 (01645) 915 24 или 246 44, либо 102.-0-