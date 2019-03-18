В Ивьевском районе в ДТП погиб водитель-бесправник самодельного трактора

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе 54-летний водитель-бесправник на самодельном трактора перевернулся и погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Авария произошла в ночь на 17 марта на 3-м км автодороги Добовичи - Браги. "Водитель самодельного трактора без регистрационных знаков съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия", - проинформировали в ГАИ.

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Погибший водитель - житель Минска.-0-