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04 февраля 2021, 13:37

В январе в Минской области возбуждено 341 дело о хищении денег с карт-счетов

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь текущего года в Минской области возбуждено 341 уголовное дело по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Фиксируются такие преступления ежедневно, большинство из них связано с передачей реквизитов банковских карт, при этом способы совершения подобных преступлений постоянно модернизируются.

"Так, 26 декабря 2020 года в ходе телефонного разговора злоумышленник представился работником банка и предложил 36-летней жительнице Клецка установить на смартфон приложение удаленного доступа. Далее он сказал открыть мобильный банкинг, ввести данные, после чего завладел реквизитами банковской платежной карточки потерпевшей и похитил с ее карт-счета более Br200", - рассказали в ведомстве.

Еще один подобный случай произошел в Дзержинском районе 13 января. Неизвестный мужчина позвонил через мессенджер Viber 57-летней жительнице Фаниполя, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что во избежание хищения с банковской платежной карточки женщине необходимо установить аналогичное приложение, после чего похитил с карт-счета потерпевшей Br400.

Следователи просят обратить внимание, что подобное программное обеспечение позволяет установить удаленный доступ к мобильному телефону и наблюдать за происходящим на устройстве пользователя. "После того, как потерпевшие, следуя инструкции злоумышленников, разрешили им подключение к своим мобильным телефонам через вышеуказанное приложение, те смогли узнать реквизиты их банковских платежных карточек, авторизоваться от имени потерпевших и дистанционно распоряжаться их денежными средствами", - отметили в СК.

Действия неизвестных в обоих случаях квалифицированы по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК.

В очередной раз следствие акцентирует внимание граждан на том, что не нужно сообщать никому реквизиты своих банковских платежных карточек и не устанавливать по просьбе других людей подозрительные приложения на свой мобильный телефон. Хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов иным лицам.-0-

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