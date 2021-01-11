В Калинковичах подросток получила ожоги при розжиге печи

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девочка-подросток получила ожоги при розжиге печи в Калинковичах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Дежурная медсестра приемного покоя Калинковичской центральной райбольницы сообщила в районный отдел по ЧС о травмировании девочки 2006 года рождения 10 января около 20.00. Примерно за полчаса до этого бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую с термическими ожогами в больницу.

"События развивались следующим образом: около 19.00 девочка хотела дома разжечь печь при помощи легковоспламеняющейся жидкости. В результате произошла вспышка без последующего горения. Она получила термические ожоги тела. Следов горения одежды на пострадавшей не обнаружено, дом не поврежден", - уточнили в УМЧС.

Спасатели напомнили, что запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям и тем более разрешать им самостоятельно разжигать печи. Также нельзя применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества, топить печь дровами, не вмещающимися по длине в топку, перекаливать печи. "Чтобы не допустить перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более чем на полтора часа, а за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Будьте осторожны в обращении с огнем! Это гарантия вашей безопасности, а также ваших родных и близких", - сказали в областном управлении.-0-