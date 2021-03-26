В Калинковичах семейный скандалист пытался ударить ножом милиционера

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах семейного скандалиста задержали за насилие в отношении милиционера, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД 24 марта поступило тревожное сообщение от жительницы райцентра: дома скандалит муж. По адресу отправились участковый инспектор милиции и оперативник уголовного розыска.

В квартире действительно 20-летний парень вел себя агрессивно в отношении супруги. Пока милиционеры уточняли обстоятельства у девушки, горожанин продолжал сквернословить. Ему предложили проехать в райотдел милиции для разбирательства.

В прихожей молодой человек что-то схватил в шкафчике. Как оказалось, это был нож. "Участковый среагировал моментально, увернувшись от удара, а находящийся на подстраховке сотрудник угро выбил холодное оружие из руки горожанина. На мужчину одели наручники и доставили в РОВД", - уточнили в отделении информации и общественных связей.

Возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчина находится под стражей.-0-