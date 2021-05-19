В Каменецком районе обнаружили гранату времен ВОВ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе обнаружена граната времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Утром в милицию поступило сообщение о том, что в деревне Оберовщина Каменецкого района во время проведения весенних полевых работ обнаружен лежащий в земле металлический объект, напоминающий боеприпас времен войны со следами коррозии.

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию, где обнаружили взрывоопасный предмет, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, находкой является граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время граната уничтожена.

УВД напоминает: при обнаружении боеприпасов, сохранившихся с военных времен, нужно незамедлительно сообщать в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома