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03 марта 2020, 17:16

В Кемерове контрафактные запчасти выдавали за продукцию БЕЛАЗа

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Кемерове (Россия) обнаружена партия контрафактных запчастей для карьерной техники БЕЛАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

Оборот контрафакта пресекли российские полицейские совместно с представителями службы безопасности ООО "БЕЛАЗ-24". На одном из складов, принадлежащем кемеровской компании, были обнаружены запасные части для белорусской карьерной техники.

"Осмотр этих деталей после изъятия подтвердил: запчасти для самосвалов уже находились в употреблении и сильно изношены. Однако они были восстановлены в условиях кустарного производства с помощью низкокачественных материалов. Запчасти собирались продавать под видом новых", - отметили в пресс-службе.

Кемеровские предприниматели занимались незаконной скупкой и дальнейшей перепродажей контрафактных запчастей для белорусской спецтехники уже некоторое время. Тем самым они не только вводили в заблуждение своих покупателей, но и ставили под угрозу безопасность работы на кузбасских горнодобывающих предприятиях.

"Восстановленные запасные части к самосвалам БЕЛАЗ уже не имеют необходимого запаса прочности, их установка на технику ведет к серьезным проблемам. Причем последствия могут быть самыми разными: от поломок и вынужденного простоя техники до производственных аварий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей", - пояснили в пресс-службе.-0-

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