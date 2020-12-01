В Кличеве годовалый малыш выпил чистящее средство

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кличеве годовалый ребенок выпил чистящее средство. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 27 ноября мальчик играл на полу в одной из комнат. На несколько минут мама вышла на балкон, а когда вернулась, увидела, что ребенок сидит на полу в ванной, кашляет, а рядом с ним находится открытая бутылка жидкого чистящего средства.

Женщина незамедлительно вызвала медиков. В больнице мальчику оперативно оказали первую медицинскую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка.

"Для недопущения подобного рода происшествий следователи настоятельно рекомендуют хранить упаковки с бытовой химией в недоступном для ребенка месте", - отметили в СК.-0-