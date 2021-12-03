В Кличеве пьяные водитель и пассажир применили насилие к сотрудникам ГАИ

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличеве нетрезвые водитель и пассажир применили насилие к сотрудникам ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Происшествие произошло 27 ноября в 23.30 на АЗС. Инспекторы ГАИ задержали 34-летнего жителя Кличевского района, который управлял своим автомобилем, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. При проведении разбирательства по факту нарушения водитель и его нетрезвый пассажир, 38-летний местный житель, пытались воспрепятствовать законным действиям правоохранителей и применили насилие в отношении сотрудников милиции.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст.364 Уголовного кодекса. "За насилие либо угрозу применения насилия в отношении работника милиции в целях воспрепятствования его законной деятельности предусмотрена серьезная уголовная ответственность в виде ареста или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 6 лет", - обратили внимание в ГАИ.-0-