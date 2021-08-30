30 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе сутки искали заблудившегося пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о помощи в поисках человека, потерявшегося в районе д. Терехов Бор, поступило спасателям 29 августа в 10.01. Установлено, что 28 августа мужчина 1936 года рождения предположительно ушел в лес за грибами и его местонахождение было неизвестно, мобильного телефона у него не было. Для проведения поисков были задействованы работники МЧС, милиция, волонтеры.

Потерявшегося мужчину удалось найти только 30 августа в 8.30 утра. Пропавший был обнаружен в 4 км от д.Терехов Бор. Состояние пенсионера удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.-0-