В Кобрине несовершеннолетний бесправник на мотоцикле столкнулся с такси

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине несовершеннолетний бесправник на мотоцикле столкнулся с автомобилем такси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 26 сентября около 18.40 на пересечении улиц Штабной и Вертолетной. По предварительной информации, 13-летний учащийся одной из школ города на мотоцикле "Минск" при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине такси "Шкода Рапид" под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист и его 15-летний пассажир получили телесные повреждения. Подростков доставили в учреждение здравоохранения. После оказания медицинской помощи пассажира отпустили домой, а мотоциклиста госпитализировали. Установлено, что он не имел права управления транспортом. Оба несовершеннолетних были в мотошлемах.

По факту ДТП отдел ГАИ Кобринского РОВД проводит проверку.

Всего за выходные в Брестской области зарегистрировано 4 ДТП с участием мотоциклистов, в том числе одно - с летальным исходом.-0-