В Кобринском районе автомобиль сбил велосипедистку и скрылся

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в ДТП травмированы два велосипедиста, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Оба происшествия случились 11 октября на 17-м км дороги Р127 Кобрин - граница Украины (Дивин). По предварительной информации, около 19.20 автомобиль Renault Kaptur под управлением 35-летней кобринчанки при обгоне грузового автомобиля сбил 45-летнего жителя Кобринского района, который ехал на велосипеде по проезжей части во встречном направлении.

Когда сотрудники ГАИ работали на месте происшествия, к ним подошли местные жители и сообщили, что недалеко на обочине дороги лежит женщина с признаками, характерными для ДТП. Как предварительно установили инспекторы, на 30-летнюю жительницу Кобринского района был совершен наезд. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время ведется его поиск.

Пострадавших с травмами госпитализировали. Установлено, что велосипеды не были обозначены в соответствии с правилами дорожного движения, а сами велосипедисты не использовали световозвращатели и жилеты повышенной видимости.-0-