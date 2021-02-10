В Кобринском районе группа из четырех человек похищала щебень с предприятия

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе оперативники задержали четырех человек, причастных к хищению щебня с предприятия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

С территории одного из участков Брестского отделения Белорусской железной дороги пропал щебень, который предназначался для производства бетона, используемого на строительной площадке района.

Оперативники ОБЭП Кобринского РОВД установили, что к хищению причастны сотрудники логистической организации, которая непосредственно занималась доставкой продукции, - 39-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ и 54-летний водитель. Кроме них в афере были задействованы 39-летняя агент коммерческой железнодорожной станции и 52-летний местный предприниматель.

Компания, предварительно разработав план действий, в вечернее время вывезла более 15 т щебня на грузовике предпринимателя.

Оперативники задержали подозреваемых при подъезде к дому одного из участников группы. Выяснилось, что вывозом продукции с предприятия они промышляли давно, имущество использовали для собственных нужд.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.-0-