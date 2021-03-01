В Кобринском районе мужчина сорвался со строительных лесов при ремонте крыши

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Кобринского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Несчастный случай произошел утром 26 февраля. По данным следствия, 27-летний мужчина помогал своему знакомому ремонтировать крышу частного дома. Во время работы сельчанин упал со строительных лесов высотой около 2,5 м на тротуарную плитку. От полученных травм он скончался на месте.

Установлено, что, работая на высоте, мужчина не использовал никаких страховочных приспособлений. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-