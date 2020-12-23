В Кобринском районе мужчину оштрафовали на Br2,1 тыс. за нелегальную торговлю сигаретами

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе сотрудники отдела оперативных мероприятий налоговой инспекции пресекли очередной факт вовлечения в теневой оборот табачных изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области.

Мужчина, который не зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности, пытался продать гражданину Польши 8,5 тыс. пачек сигарет стоимостью Br9 тыс. Кроме того, установлено, что ранее большая часть этой партии табачных изделий из 18,5 тыс. пачек на Br21 тыс. уже была вовлечена в незаконный оборот.

Экономический суд Брестской области в соответствии с ч.1-1 ст.12.7 КоАП оштрафовал фигуранта за незаконную предпринимательскую деятельность на 80 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br27). Также с него будет взыскана Br21 тыс., как неправомерно полученный доход.

Оперативные подразделения налоговых органов области продолжают пресекать вовлечение в теневой оборот подакцизных и иных групп товаров, отметили в пресс-центре.-0-