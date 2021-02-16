16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе пьяная автоледи стала причиной проверки предприятия, на котором работает. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

15 февраля на 9-м км автодороги Русаки - Копыль около 23.00 наряд ГАИ остановил авто "Ниссан Примера" под управлением 35-летней местной жительницы. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,28 промилле. Автоледи привлечена к административной ответственности.

"Но история на этом не заканчивается. Так как правонарушитель работает помощником бригадира агропромышленного предприятия, на утро следующего дня был осуществлен мониторинг физического состояния всех сотрудников данной организации. Два человека на рабочем месте находились в состоянии алкогольного опьянения (0,86 и 1,12 промилле). А ведь они добирались к месту работы пешком, двигаясь по улично-дорожной сети. Последние также привлечены к административной ответственности", - рассказали в МВД.

Руководителю предприятия поручено организовать контроль дисциплины среди работников. Госавтоинспекция Минской области и в дальнейшем будет использовать такие методы по предотвращению дорожно-транспортного травматизма.-0-