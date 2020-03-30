В Кореличском районе при пале сухостоя пострадал пенсионер

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престарелый житель Кореличского района получил сильные ожоги в результате загорания одежды во время пала сухой растительности , сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 29 марта в Кореличскую центральную районную больницу попал 84-летний пенсионер, получивший ожоги по собственной неосторожности. Житель деревни Хлюпичи выжигал сухую растительность. И в результате неосторожного обращения с огнем на нем загорелась одежда. Мужчина госпитализирован с ожогами 1-2 степени почти всей правой части тела (30%).

Несколькими часами позже в той же больнице оказалась 59-летняя жительница агрогородка Полужье. Она обожгла правое предплечье, живот, шею и лицо, когда во время кухонно-хозяйственных работ в доме на ней загорелась одежда.

В обоих случаях подразделения МЧС не привлекались.

Неосторожное обращение с огнем также едва не лишило жизни 61-летнего мужчину, который в состоянии сильного опьянения закурил в чужой хозяйственной постройке в агрогородке Дитва и устроил пожар. Надышавшегося дымом мужчину спасла хозяйка постройки, которая вовремя заметила пожар.-0-