В Кореличском районе при пожаре на ферме погибли более 30 телят

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 телят погибли во время пожара на ферме возле деревни Долматовщина Кореличского района Гродненской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о загорании соломы в рулонах, расположенной по периметру навеса для летнего содержания телят на территории фермы, поступило 2 мая около 16.00. Персоналом и работниками МЧС был выведен 31 теленок, 34 погибли. Кроме того, уничтожено 25 т соломы в рулонах.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем, а также поджог. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3655 BYN
|2.357 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.1115 BYN
|2.106 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2457 BYN
|3.21 BYN
|3.239 BYN