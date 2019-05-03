В Кореличском районе при пожаре на ферме погибли более 30 телят

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 телят погибли во время пожара на ферме возле деревни Долматовщина Кореличского района Гродненской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о загорании соломы в рулонах, расположенной по периметру навеса для летнего содержания телят на территории фермы, поступило 2 мая около 16.00. Персоналом и работниками МЧС был выведен 31 теленок, 34 погибли. Кроме того, уничтожено 25 т соломы в рулонах.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем, а также поджог. -0-