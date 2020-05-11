В Кореличском районе расследуют покушение на пенсионерку

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства покушения на пенсионерку в Кореличском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сообщение об избиении 76-летней жительницы одной из деревень района в милицию поступило 10 мая. Выяснилось, что женщина неоднократно распивала спиртное в компании 57-летнего знакомого. Днем 9 мая мужчина пришел к ней попросить денег, но получил отказ. На следующий день он снова пришел и устроил скандал. Мужчина нанес пенсионерке многочисленные колото-резаные раны головы и шеи, а после этого закрыл ее в доме на замок и ушел.

Женщину через окно разглядела односельчанка и вызвала милицию.

Потерпевшая была в сознании и рассказала правоохранителям о нападавшем. Сейчас она находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". Подозреваемый задержан.-0-