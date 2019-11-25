В Кореличском районе сгорел жилой дом: погиб его хозяин

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе на пожаре в жилом доме погиб его хозяин, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Смертельный случай произошел 24 ноября в деревне Малая Обрина. Здание полностью уничтожено огнем, мужчину обнаружили под обломками строительных конструкций. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

А в поселке Дитва Лидского района, предположительно, из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание холодильника) произошел пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. На кухне оказалась повреждена мебель, закопчены стены и потолок. Хозяина квартиры - пенсионера 1931 года рождения - спасли соседи, его жену - прибывшие подразделения МЧС. Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения.

В Лиде из-за короткого замыкания телевизора загорелась однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Тавлая. При самостоятельном тушении огня пострадал собственник жилья, который с отравлением продуктами горения госпитализирован.

Всего в Гродненской области за сутки произошло шесть пожаров, погиб один, спасены два человека, четыре травмированы.-0-