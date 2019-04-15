В Кореличском районе слетевший с колеса колпак ступицы серьезно травмировал человека

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе слетевший с колеса прицепа колпак ступицы разбил лобовое стекло встречной машины и серьезно травмировал пассажира. Возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел утром 13 апреля на автодороге Р11 Поречаны-Новогрудок-Несвиж вблизи деревни Полоная. Колпак ступицы заднего левого колеса открепился с колеса прицепа грузовой машины, навстречу как раз ехала "Рено-Мастер" РУП "Белпочта". "В результате попадания в лобовое стекло автомашины "Рено-Мастер" 38-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован, водитель не пострадал", - рассказал Сергей Шершеневич.

Фото УСК по Гродненской области

Установлено, что грузовик принадлежит обществу с ограниченной ответственностью. За рулем был 29-летний мужчина, он признан подозреваемым по уголовному делу, которое возбудил Кореличский районный отдел Следственного комитета по факту нарушения правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.317 УК). "Мера пресечения к водителю не применялась. Собираются материалы, характеризующие его личность", - отметил официальный представитель УСК.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств планируется назначить судебно-медицинскую, автотехническую, трасологическую и другие экспертизы, ряд следственных и процессуальных действий. "Окончательная правовая оценка случившемуся будет дана по результатам расследования уголовного дела. Кроме того, следователи отразят в представлении причины и условия, способствовавшие совершению преступления, для их устранения в дальнейшей работе общества с ограниченной ответственностью", - добавил Сергей Шершеневич.-0-