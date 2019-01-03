В Кормянском районе автомобиль сбил гужевую повозку, возчик в реанимации

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Кормянском районе автомобиль совершил наезд на гужевую повозку, получивший в ДТП травмы возчик в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 2 января примерно в 19.09 на объездной автодороге горпоселка Корма. Установлено, что 42-летняя водитель "Сузуки" при разъезде со встречным транспортом совершила наезд на гужевую повозку, управлял которой 43-летний мужчина. Возчик двигался в попутном направлении. Световозвращающими элементами гужевая повозка сзади и сбоку обозначена не была.
В результате происшествия возчик получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение Кормянской центральной райбольницы.-0-
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