В Краснопольском районе застолье с выпивкой закончилось убийством

27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Краснопольским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве 40-летнего местного жителя. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, вечером 24 сентября в жилище убитого распивали спиртные напитки. В ходе совместного отдыха у хозяина квартиры возник конфликт с 54-летним гостем. Последний достал из кармана куртки складной нож и несколько раз ударил им своего оппонента.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил один из гостей, он же вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, по которым назначена экспертиза.

Предварительно установлено, что подозреваемый ударил погибшего ножом в грудь и живот не менее 4 раз.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Он задержан. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия.-0-