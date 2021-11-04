В Кричеве мужчина ударил школьницу на улице: возбуждено уголовное дело

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве мужчина ударил школьницу на улице. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Днем 3 ноября в Кричеве мужчина без определенного места жительства беспричинно ударил кулаком в лицо 12-летнюю школьницу, которая проходила мимо вместе со своей матерью. От удара девочка упала на тротуар и ударилась спиной и головой о плитку. Ребенка доставили в больницу, где оказали медицинская помощь. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники милиции задержали мужчину. Установлено, что в момент совершения преступления он был пьян. "Во время допроса подозреваемый не смог объяснить свой поступок, а лишь пояснил, что у него сдали нервы", - отметила официальный представитель.

Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство).-0-