В Кричеве рабочему завода оторвало часть руки

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий одного из заводов Кричева травмировал руку под прессом станка. Следователи проводят проверку, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
ЧП произошло 13 ноября. По данным следствия, 52-летний рабочий выполнял формовку изделий. В какой-то момент его рука попала под пресс станка, в результате чего произошла травматическая ампутация нижней трети плеча. Мужчина был госпитализирован.
Следователи изъяли документацию по технике безопасности и охране труда. Работа станка приостановлена до выяснения всех обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.-0-
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