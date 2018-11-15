В Кричеве рабочему завода оторвало часть руки

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий одного из заводов Кричева травмировал руку под прессом станка. Следователи проводят проверку, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

ЧП произошло 13 ноября. По данным следствия, 52-летний рабочий выполнял формовку изделий. В какой-то момент его рука попала под пресс станка, в результате чего произошла травматическая ампутация нижней трети плеча. Мужчина был госпитализирован.

Следователи изъяли документацию по технике безопасности и охране труда. Работа станка приостановлена до выяснения всех обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.-0-