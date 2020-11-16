В Кричевском районе легковушка столкнулась с грузовиком

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе легкой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 14 ноября около 13.55. На 18-м километре автодороги Кричев - Ходосы - Курманово автомобиль Peugeot 307 под управлением 27-летнего жителя Кричева выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. От удара Peugeot вылетел в кювет.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля при выборе скорости не учел погодные условия - шел мокрый снег. Из-за этого машину занесло", - отметили в ГАИ.

В аварии серьезно пострадала 23-летняя жительница Кричева. Девушка находилась в Peugeot на переднем сиденье. Ее госпитализировали.

В этот же день еще одна авария произошла около деревни Капустино Кировского района. 47-летняя жительница районного центра, управляя автомобилем Peugeot 206, при выборе скорости не учла погодные условия и состояние дорожного покрытия. Женщина не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадала 23-летняя жительница Кировска, которая была пассажиром. Девушка с травмами госпитализирована.

По фактам ДТП проводятся проверки.-0-