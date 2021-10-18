В Круглом продавец заключала фиктивные договоры на изготовление надгробий

18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Круглом женщина заключала фиктивные договоры на изготовление надгробий. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В Круглом оперативники БЭП районного ОВД выявили аферу в сфере похоронных услуг. Под подозрением - 53-летняя жительница района, продавец в ритуальном магазине", - говорится в сообщении.

В прошлом году женщина нашла бланки договоров, оставшиеся от предыдущего арендатора торговой точки. Размножив документы, она заключала с клиентами фиктивные соглашения на изготовление надгробий. Брала предоплату или всю сумму, а обязательства не выполняла.

С ноября 2020 года до июля 2021 года жертвами обмана стали семь человек из Минска, Могилевской и Витебской областей. Общая сумма ущерба составила почти Br5 тыс.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-