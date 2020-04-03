В Крупском районе пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Крупском районе пытался уйти от погони ГАИ, но заехал в тупик. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

1 апреля около 23.30 инспекторы ГАИ Крупского района на автодороге Толочин - Крупки обратили внимание на автомобиль "Мицубиси Паджеро" с запотевшими окнами. Водитель джипа проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Вскоре он свернул на лесную дорогу и оказался в тупике, где его задержали милиционеры.

Как выяснилось, за рулем находился 33-летний минчанин, ранее лишенный водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 1,91 промилле.

В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе за управление в состоянии алкогольного опьянения. А нетрезвый хозяин автомобиля, также находившийся в машине, будет привлечен к административной ответственности за передачу права управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.-0-