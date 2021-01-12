В Крупском районе женщина получила травмы, катаясь на прицепленном к авто тюбинге

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе женщина получила тяжелые травмы - она каталась на прицепленном к автомобилю тюбинге, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел 10 января около 18.40 в поселке Крупский в Крупском районе. 34-летний водитель на автомобиле "Ниссан Премьера" ехал по улице Победы вблизи дома №26 по автостоянке ГЛХУ "Крупский лесхоз". Во время разворота при буксировке тюбинга, в котором находилась 38-летняя женщина, он допустил занос. В результате произошло столкновение тюбинга с заборным ограждением.
Женщина получила тяжкие телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.-0-