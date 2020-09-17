В Лельчицах мужчина выращивал коноплю на приусадебном участке

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Лельчицкого РОВД задержали 27-летнего местного жителя, который культивировал коноплю на приусадебном участке. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина смастерил нехитрую теплицу и посадил в ней коноплю. Собранный затем урожай приготовил к употреблению.

В доме молодого человека в бумажных свертках нашли более 10 г зелья. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Кроме наркотика обнаружили и приспособление для курения, лейку, удобрения.

В УВД добавили: мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.-0-