В Лельчицком районе сосед спас двух детей из горящего дома

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух детей спасли на пожаре в Лельчицком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома и хозпостройки в деревне Иванова Слобода поступило спасателям днем 2 июня.

В доме жила 32-летняя женщина с двумя детьми четырех и семи лет. Когда начался пожар, она была в огороде. "Со слов соседей, семья характеризуется положительно, на учете не состоит", - сказали в областном управлении МЧС.

До приезда спасателей сосед, увидев возгорание, подбежал к дому. Он попытался войти через дверь, однако из-за огня не смог. Заметив внутри детей, залез в дом через окно и спас их. Дети не пострадали.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожена хозпостройка, а также кровля, повреждены потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС