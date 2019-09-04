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04 сентября 2019, 13:37

В Лельчицком районе в полуприцепе грузовика сгорело 8 т соломы

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе в полуприцепе грузовика сгорело 8 т соломы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Информация о возгорании соломы в полуприцепе грузового Iveco поступила 3 сентября в 19.45. ЧС произошла, когда автомобиль ехал по дороге Р36 Лельчицы - Мозырь возле деревни Победное.

Пожар ликвидирован. Огонь уничтожил солому, повредил полуприцеп. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-

Теги
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