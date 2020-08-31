31 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепельском районе сотрудники МЧС нашли заблудившегося в лесу пенсионера, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о необходимости организации поисков пенсионера, потерявшегося в лесу возле деревни Краснолучка, поступило к спасателям 30 августа в 20.55. Выяснилось, что после полудня мужчина отправился собирать грибы и заблудился. Связь с ним отсутствовала. В поисковой операции были задействованы спасатели и сотрудники милиции. Спустя время потерявшийся был обнаружен работниками МЧС. Его состояние было удовлетворительным, в медицинской помощи пенсионер не нуждался.

Спасатели напоминают о необходимости перед отправлением в лес изучить правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, теряются и дети. Важно взять с собой в лес небольшой запас еды, воду, нож и спички, заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.-0-