В Лепельском районе в ДТП с фурой и легковушкой погибли два человека

14 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе после столкновения с фурой погибли водитель и пассажир кроссовера, сообщили БЕЛТА в ГАИ Витебской области.

Трагедия произошла сегодня около 16.00 на 176-м км трассы Минск - Витебск. В салоне легкового авто, кроме водителя, была еще женщина, ее личность устанавливается. Оба они погибли на месте аварии.

На месте происшествия работали эксперты областного управления Госкомитета судебных экспертиз, МЧС и медики. Сотрудники автоинспекции обеспечивали безопасный проезд.-0-