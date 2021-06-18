18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе во время заготовки кормов загорелся кормоуборочный комбайн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 июня в 17.42 в центр оперативного управления Лепельского РОЧС поступило сообщение о пожаре кормоуборочного комбайна вблизи деревни Залучино Лепельского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кормоуборочного комбайна "КВК-800", 2010 года выпуска, который проводил работы по заготовке корма. Собственник - ОАО "Лепельагросервис", - рассказали в пресс-службе.

Водитель 1969 года рождения обнаружил загорание в движении, покинул комбайн самостоятельно и не пострадал. До прибытия подразделений МЧС он пытался потушить пожар с помощью огнетушителей. Прибывшие спасатели-пожарные потушили пожар за считанные минуты.

В результате пожара в комбайне уничтожены моторный отсек, кабина и колеса. Рассматриваемая версия причины возникновения загорания - короткое замыкание в подкапотном пространстве. -0-