В Лиде хозяин квартиры до смерти избил гостя и спрятал тело на балконе

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде правоохранители раскрыли убийство. Тело несколько дней пролежало на балконе у подозреваемого, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Информация об исчезновении 43-летнего местного жителя поступила в Лидский РОВД 5 июня. "Сыщики во взаимодействии с экспертами ГКСЭ и следователями выяснили, что мужчина убит. По подозрению в преступлении задержали его 41-летнего знакомого", - рассказали в милиции.

Выяснилось, что погибший пришел в гости к подозреваемому. Во время застолья мужчины поссорились. Завязалась драка: хозяин квартиры избил гостя. Когда пострадавший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый убрал труп в полиэтиленовый мешок и вынес на балкон.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Также на него неоднократно составляли административные протоколы за распитие спиртного в общественных местах.-0-