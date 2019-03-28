В Лиде мужчина напал с ножом на родителей

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде пьяный мужчина после ссоры со своими родителями напал на них с ножом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По информации ведомства, 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ножом нанес ранения различной степени тяжести 74-летнему отцу и 71-летней матери. Пострадавшие госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. "Для установления обстоятельств произошедшего допрашиваются соседи, готовится назначение экспертных исследований по изымаемым с места происшествия объектам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, продолжается осмотр квартиры", - сообщили в СК.-0-