В Лиде работник угнал автомобиль у директора СТО

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде у директора СТО работник, находящийся на испытательном сроке, угнал машину. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Около полуночи 28 октября в милицию обратился житель Лиды, который рассказал об угоне у него автомобиля "Волга". Владелец автомобиля оставил в замке зажигания ключи.

Угонщика задержали сотрудники ГАИ. Мужчина пояснил правоохранителям, что решил просто покататься по городу. В момент задержания он был пьян. Содержание алкоголя в парах выдыхаемого воздуха во время освидетельствования составило свыше 1,7 промилле.

Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение угона. В этот раз он угнал машину директора СТО, где работал на испытательном сроке.

Лидский районный отдел Следственного комитета в отношении 31-летнего мужчины возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК (угон транспортного средства, совершенный повторно). Вскоре в отношении него было возбуждено и уголовное дело по факту кражи. В багажнике "Волги" обнаружились вещи, которые были украдены из другой машины директора СТО. Уголовные дела соединены в одном производстве, расследование продолжается.-0-