В Лидском районе произошел пожар из-за выпавших из печи углей

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в квартире одноэтажного жилого дома в деревне Наркуны Лидского района, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 2 января в 16.32. Огонь уничтожил кровлю и имущество в квартире №2. Пытаясь потушить пожар, женщина 1981 года рождения - невестка хозяйки квартиры - получила ожоги 6% тела. Предполагаемая причина происшествия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (выпадение углей).

В регионе за прошедшие сутки произошел еще один пожар. Вчера в 23.28 спасателям сообщили о возгорании в жилом доме по ул.Октябрьской в городе Дятлово. Огонь повредил отделку потолка, закопчены стены в прихожей. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в электросчетчике).-0-