8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившейся сборщице ягод, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Женщина 1981 года рождения 7 октября пошла за ягодами в лес около деревни Новоселки. Спустя время она поняла, что потерялась, и позвонила в МЧС с просьбой о помощи.

"Во время поисков мы включали сигнальное громкоговорящее устройство служебного автомобиля, окликали женщину, поддерживали с ней связь по мобильному телефону. Она описывала, что видит вокруг себя, и говорила, слышит ли звуки сирены. Пытались сориентировать потерявшуюся по солнцу, но и этот способ оказался безуспешным", - рассказали подробности в МЧС.

К поискам подключился также муж женщины. Он хорошо знал местность, куда они не первый год ходили вместе за ягодами. Вскоре сборщицу нашли. В медицинской помощи она не нуждалась.-0-