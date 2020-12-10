В Любанском районе из-за прорыва трубопровода без воды оставались более 760 зданий

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе из-за прорыва трубопровода без холодного водоснабжения оставались более 760 зданий, сообщили БЕЛТА в МЧС.

9 декабря в 9.35 работники МЧС получили сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в Любани по ул.Советской, 114. Без воды в городе оставались четыре многоквартирных и 211 частных жилых домов, в агрогородке Сорочи Любанского района - 20 многоквартирных и 527 частных жилых домов, средняя школа и детский сад.

В 14.34 водоснабжение потребителей восстановлено.-0-