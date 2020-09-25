В лобовом столкновении легковушек в Гродно погиб один из водителей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 25 сентября 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:29 ФОТОФАКТ: Плановые учения ракетных войск и артиллерии проходят под Осиповичами Регионы
13:26 В Витебской области запустят пилотный проект для адаптации незрячих Регионы
13:20 Белорусско-российский молодежный форум демонстрирует единство молодых людей - Старовойтова Общество
13:16 Доллар и евро на торгах 25 сентября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:12 Перенесенный поединок "Динамо" и "Локомотива" в чемпионате КХЛ состоится 16 октября Спорт
13:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 73 925 пациентов с COVID-19 Общество
12:57 В Хабаровском крае России ввели режим ЧС межрегионального характера из-за паводков В мире
12:55 Сад мира из сирени создадут в Гродно к 100-летию Победы Регионы
12:51 Иркутская область хочет воспользоваться опытом Беларуси в восстановлении лесов Общество
12:50 Минздрав напомнил о правильном использовании маски для защиты от инфекций Общество
12:43 Задержан гражданин Казахстана, распространявший листовки с данными членов избиркома Происшествия
12:42 Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий появился в "Великом камне" Экономика
12:42 Ленинградская область может войти в топ-5 торговых партнеров Беларуси среди регионов РФ - Головченко Политика
12:40 В Украине пользователей "ВКонтакте" будут ставить на учет в полиции Технологии
12:21 В Брестской области проведут 90 сельскохозяйственных ярмарок Регионы
12:20 Лукашенко о сотрудничестве с Иркутской областью: у нас много планов, нам надо встряхнуться Президент
12:17 В Витебске 26 сентября ограничат движение транспорта Регионы
12:13 В лобовом столкновении легковушек в Гродно погиб один из водителей Происшествия
12:11 Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования Общество
12:06 Более 100 человек отравились в столовой в Ивано-Франковской области В мире
12:01 От режиссера до актера: в Гродно открывается инклюзивный детский кукольный театр Общество
11:51 Губернатор Ленинградской области высказался о предложении Беларуси построить совместный морской терминал Экономика
11:42 Совершивший самоподжог в Смолевичах мужчина умер Происшествия
11:34 Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь около 160 тыс. доз кокаина Происшествия
11:33 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 сентября из-за сильного ветра Общество
11:28 Госдолг Франции вырос до рекордного уровня В мире
11:26 Госатомнадзор отреагировал на резолюцию Сейма Литвы о БелАЭС и призвал использовать проверенные факты Общество
11:23 "Белнефтехим" на Форуме регионов планирует подписать контракты с РФ на более чем $100 млн Экономика
11:20 БЖД за январь-август увеличила грузоперевозки в Китай в 1,2 раза Экономика
11:16 Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с половины площадей Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
25 сентября 2020, 12:13

В лобовом столкновении легковушек в Гродно погиб один из водителей

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в лобовом столкновении легковушек погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла сегодня около 7.30 вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.

По предварительной информации, 22-летний водитель "БМВ" двигался в направлении города. Он решил опередить попутный транспорт по гравийной обочине, но не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Хенде".

"В результате ДТП 40-летний водитель "Хендэ" от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя "БМВ" госпитализировали", - сообщили в ГАИ. Подчеркивается, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте автоаварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, медики.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ Гродно ДТП
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Задержан гражданин Казахстана, распространявший листовки с данными членов избиркома
Фото из архива Совершивший самоподжог в Смолевичах мужчина умер
Фото ГТК Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь около 160 тыс. доз кокаина
Фото из архива В Минске пьяный мужчина, который ходил по проезжей части и выкрикивал протестные лозунги, попал под машину
Фото МЧС Семь промышленных термометров нашли в жилом квартале Гомеля
Скриншот из видео МЧС В Светлогорске на пожаре погиб мужчина, его сожительница получила ожоги
Главное
Во время встречи Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный терминал в морском порту
Лукашенко о сотрудничестве с Иркутской областью: у нас много планов, нам надо встряхнуться
Исаченко: президенты двух стран приглашены на Форум регионов Беларуси и России
Турецкий бизнес готов инвестировать в строительный рынок Беларуси
Топ-новости
Ленинградская область может войти в топ-5 торговых партнеров Беларуси среди регионов РФ - Головченко
Госатомнадзор отреагировал на резолюцию Сейма Литвы о БелАЭС и призвал использовать проверенные факты
Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий появился в "Великом камне"
Минтруда разъяснило новации о возмещении расходов на проживание в командировке
ФОТОФАКТ: Плановые учения ракетных войск и артиллерии проходят под Осиповичами
Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с половины площадей
На Поволжской агровыставке купили демонстрационные образцы техники "Гомсельмаша"
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 925 пациентов с COVID-19
Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования
МТЗ покажет на "Белагро" самый мощный трактор в новом дизайне
Союзные парламентарии обсудят реализацию научно-технических программ
Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 14 октября
Гаспарян: у протестующих в Беларуси нет самого главного - единения в политических целях
Информационные системы таможенных органов восстановлены полностью
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.