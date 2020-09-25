В лобовом столкновении легковушек в Гродно погиб один из водителей

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в лобовом столкновении легковушек погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла сегодня около 7.30 вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.

По предварительной информации, 22-летний водитель "БМВ" двигался в направлении города. Он решил опередить попутный транспорт по гравийной обочине, но не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Хенде".

"В результате ДТП 40-летний водитель "Хендэ" от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя "БМВ" госпитализировали", - сообщили в ГАИ. Подчеркивается, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте автоаварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, медики.-0-