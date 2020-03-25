25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоеве обрушились плиты перекрытия двухэтажного здания, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП в здании на ул. Ленина райцентра поступило спасателям 24 марта около полуночи. Двухэтажное строение принадлежит обществу с ограниченной ответственностью. Первый этаж сдается в аренду частным предпринимателям, на втором идет ремонт помещений.

По данным работников МЧС, обрушились 6 плит на площади около 50 кв.м, на наружных стенах появились трещины.

"Свидетелями происшествия стали трое работников собственника. Услышав треск на втором этаже, мужчины поднялись и увидели, что балка перекрытия деформируется, трещит, осыпается штукатурка. После этого они незамедлительно покинули здание", - рассказали в управлении.

Пострадавших нет.

Здание оградили, людей внутрь не допускают. Причина обрушения устанавливается.

На заседании комиссии по ЧС сегодня будут рассмотрены вопросы по демонтажу обрушившихся строительных конструкций.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС