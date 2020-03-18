18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе горел сеносклад, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

О возгорании в деревне Переделка в службу спасения сообщил прохожий вечером 17 марта. К прибытию спасателей склад горел открытым пламенем. Пожар удалось ликвидировать.

Огонь уничтожил 50 т сена, повредил кровлю. Работники МЧС и хозяйства спасли еще 50 т. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-