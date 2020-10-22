В Лоевском районе при пожаре погибла женщина

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Лоевском районе погибла женщина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме по улице Молодежная в деревне Уборок поступило в службу спасения 21 октября в 22.48.

Когда спасатели прибыли на место, горела двухкомнатная квартира на первом этаже и в подъезде было сильное задымление.

Спасатели обнаружили на полу в горящей квартире хозяина 1964 года рождения, он был в сознании. Его жена 1962 года была без сознания. Супругов вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину с травмами госпитализировали. После проведения всех реанимационных мероприятий медицинские работники констатировали смерть женщины.

Работники МЧС спасли супругов и их троих детей из квартиры, расположенной этажом выше горящей. Также с верхних этажей эвакуировали еще троих человек.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС